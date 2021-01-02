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    • 03.01.2021 01:57
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    Türkmen Cephesi: örgütü PKK, 'te ticaretiyle gençleri

    Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, örgütü PKK’nın Irak'ın kentinde piyasaya sürerek gençleri zehirlemeye başladığını açıkladı.

    AA
    Irak Türkmen Cephesi PKK'nın zehrini ifşa etti

    Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yapan Salihi, "PKK terör örgütü bir yandan Türkmenleri genel olarak hedef alıyorken, diğer yandan da Kerkük'te artan uyuşturucu ticareti ile gençlerimizi zehirlemektedirler. Bu meseleye dikkatlice bakmalı ve eli kanlı terör örgütü PKK'yi bölgemizden def etmeliyiz." ifadesini kullandı.

    Salihi, yıllardır Irak Türkmen Cephesi kadrolarına karşı suikastlar düzenleyen terör örgütünün bu kez Kerkük'te uyuşturucu ticaretine başladığı bilgisini paylaştı.

    ITC Başkanı, Irak'taki terör örgütlerine karşı başlatılan mücadelenin PKK'yı da kapsaması gerektiğine vurgu yaptı.

    Salihi, uluslararası çapta terör örgütü olarak tanınmış PKK'ya karşı mücadelede Irak hükümetinin sorumluluğunu yerine getirmesi ve ciddi adımlar atmasını istedi.

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