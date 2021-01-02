Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yapan Salihi, "PKK terör örgütü bir yandan Türkmenleri genel olarak hedef alıyorken, diğer yandan da Kerkük'te artan uyuşturucu ticareti ile gençlerimizi zehirlemektedirler. Bu meseleye dikkatlice bakmalı ve eli kanlı terör örgütü PKK'yi bölgemizden def etmeliyiz." ifadesini kullandı.