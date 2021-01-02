Evli kadınla yasak ilişki rezaletle bitti! Kocasının aniden eve gelmesiyle balkona koştu ve...



Rusya'nın Kuznetsk kentinde pembe dizileri aratmayan bir olay yaşandı. Yerel medyaya göre, kocasını aldatan bir kadının, kocasının eve gelmesi sonucu aldattığı sevgilisinin apartmanın balkonundan aşağı sarkarak evden kaçmaya çalıştığı bildirildi.