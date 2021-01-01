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    • Dünya
    • 01.01.2021 10:20
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    • 01.01.2021 10:20
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    unda şoke eden gerçek! En çok o yaş grubunu hedef alıyor!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs milyonlarca kişiye bulaşırken ’den gelen mutasyon açıklaması şoka uğratmıştı. Gelen son dakika haberine göre İngiltere'nin saygın kurumlarından , mutasyona uğramış Kovid-19'un en çok 20 yaş altındakileri hedef aldığını duyurdu. London, öte yandan virüsün yayılma hızının arttığını ve mutasyonun kontrol edilmesinin güç olduğunu açıkladı.

    Mutasyona uğramış Kovid-19 ile ilgili birçok çalışma yapılırken, İngiltere'de yapılan bir araştırma bu virüsün etkisini ve yaratabileceği tahribatı gözler önüne serdi. Imperial College London başta olmak üzere ülkedeki bazı sağlık kuruluşlarının dahil olduğu araştırmaya göre, normal Kovid-19'a göre daha çabuk yayılan bu virüsün özellikle 20 yaşın altındakileri daha çok etkilediği tespit edildi.

    VİRÜSÜN YAYILMA HIZI ARTTI
    Bilim insanları virüsün yeniden çoğalma oranının da yükseldiğini açıklarken, mutasyona uğramış virüse yakalanan bir kişinin bu hastalığı 0.7 kişiye bulaştırdığı ve bu oranın da arttığı kaydedildi.

    "BU VARYANTI KONTROL ALTINA ALMAK DAHA GÜÇ"
    Araştırmayı yürüten Imperial College London'da görevli profesör Neil Ferguson, "Bu virüsün kontrol altına alınması çok daha güç ve aşılama sürecinin bir an önce başlaması gerekiyor" ifadesini kullandı.

    "GENÇLERİ DAHA ÇOK ETKİLİYOR"
    Ferguson, bu verileri İngiltere hükümetiyle de paylaştıklarını açıklarken, mutasyona uğramış virüsünün daha çok gençleri etkilediğini söyledi.

    Mutasyona uğramış Kovid-19 ile ilgili daha önce yapılan araştırmalarda virüsün yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu öne sürülmüştü.
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    Haberler Dünya Koronavirüs mutasyonunda şoke eden gerçek! En çok o yaş grubunu hedef alıyor!