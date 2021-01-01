Mutasyona uğramış Kovid-19 ile ilgili birçok çalışma yapılırken, İngiltere'de yapılan bir araştırma bu virüsün etkisini ve yaratabileceği tahribatı gözler önüne serdi. Imperial College London başta olmak üzere ülkedeki bazı sağlık kuruluşlarının dahil olduğu araştırmaya göre, normal Kovid-19'a göre daha çabuk yayılan bu virüsün özellikle 20 yaşın altındakileri daha çok etkilediği tespit edildi.