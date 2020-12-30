Türkiye'nin başarılarının ardından devletler yarışta geri kalmamak için bir bir adım atmaya başlıyor. İngiltere'den önce, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hamleleri karşısında paniğe kapılan Yunanistan'da medya, Türk SİHA'larının nasıl durdurulabileceğini tartışmıştı.
Yunan medyası, Bayraktar TB2'lerin yeni bir çığır açması üzerine Atina yönetiminin İsrail'den SİHA'lar satın alacağını ve Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri (Skiros) Adası'na drone üssü kurulacağını yazmıştı.
Yunan medyasında çıkan analizde, Türk SİHA teknolojisine ilişkin şu ifadeler yer aldı: "Türk insansız hava araçlarının kilit rol oynadığı bölgemizdeki son savaşlar, haklı olarak dünyanın dört bir yanındaki askeri analistleri alarma geçirdi...
Dağlık Karabağ savaşındaki tehdit birkaç yıldır var ve Ukrayna, Suriye, Yemen ve Libya'daki çatışmalarda bunu gördük. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlam Aliyev bir Türk televizyonuna verdiği demeçte, 'Azerbaycan ordusuna ait gelişmiş Türk insansız hava araçları sayesinde cephedeki kayıplarımız azaldı.Bu uçaklar Türkiye'nin gücünü gösteriyor ve bu da bizi güçlendiriyor' dedi.
Modern savaş uçakları kuşkusuz çok pahalı ve bir kaza anında pilotlarının ölme veya yakalanma riski de bir o kadar endişe verici. Dronelar, özellikle Dağlık Karabağ gibi küçük ölçekli savaş alanlarında çok daha maliyetsiz ve çok yönlü araçlar.
İnsansız hava araçlarına karşı füze savunma sistemlerinin düşük verimliliği ve uçaksavar füzelerinin yüksek maliyeti, hem doğal imhaları hem de bilgi, kontrol ve silahlanma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi için özel önlemlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını gerektiriyor.
Türk SİHA'larının durdurulması çok zor, bir an önce şu adımlar atılmalı: Çeşitli tipte kısa menzilli taşınabilir veya yerleşik füze sistemleri ve uçaksavar silahları ile özel hava savunma birimlerinin oluşturulması.
Küçük hava hedeflerine karşı verimliliği artırmak için mevcut uçaksavar silahlarının yükseltilmesi (modernize edilmesi). Küçük hava hedeflerini tespit etmek ve vurmak amacıyla gelişmiş uçaksavar silahlarının geliştirilmesi.
Geleneksel olmayan yöntemlere ve yeni doğal ilkelere dayalı özel ekipman geliştirilmesi. Düşman insansız hava araçlarının etkinliğini azaltmak için bilgi ve kontrol sistemleriyle başa çıkmak için askeri önlemler alınması.
Milliyet'te yer alan habere göre, Dünyaca ünlü The Economist dergisi ise, Karabağ cephesinde Türk SİHA'larının etkili olacağı öngörüsünde bulunmuştu.İngiliz yayın kuruluşu BBC ise TB-2'lerden "İHA piyasasının yıldızı" olarak bahsetmişti. Rus ve Japon basınında da Türk SİHA'ları geniş yer bulmuştu.
İngiliz Guardian gazetesinin bugünkü haberinde, savunma yetkililerinin; Azerbaycan'ın 6 haftalık savaşta Türk SİHA'larını kullanmasının Ermenileri yenilgiye uğratması ve Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu toprakların kontrolünü devretmeye zorlamasında çok önemli bir yeri olduğuna inandığı aktarıldı.
Savunma Bakanlığı kaynaklarının, SİHA'ların yaygınlaşmasının riskleri hakkındaki uyarılara rağmen İngiltere'nin 2021'in başlarında açıklanacak 5 yıllık savunma bütçesinin bir parçası olarak kendi daha ucuz SİHA'larını edinmek istediğini belirttiği ifade edildi.
Haberde, Baykar Bayraktar TB2'nin 150 kilometre kadar bir menziline sahip olduğu, havada 24 saat kalabildiği vurgulandı.
Haberde ayrıca Baykar Bayraktar TB2'nin 150 kilometre kadar bir menziline sahip olduğu, havada 24 saat kalabildiğinin altı çizildi.
SİHA'larıyla Türkiye'nin kendi bölgesindeki askeri dengeyi hızla değiştirdiğine işaret edilen haberde, İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünden (RUSI) Prof. Michael Clarke'ın "Azerbaycanlıların insansız hava araçları kullanımı belirleyici oldu." dediği aktarıldı.
İNGİLİZ SAVUNMA BAKANI ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 11 Aralık'ta yaptığı bir konuşmada, Türk teknolojisi hakkında övgü dolu sözler sarf etmişti.
Wallace, Türkiye'nin İHA, SİHA ve hava savunma sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını vurgulayarak Türkiye'nin yeni nesil SİHA'larını örnek göstermişti.
İHA ve SİHA'ların yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemlerini imha ettiğini vurgulayan Wallace, Türkiye'nin dünyanın önde gelen yabancı askeri programlara erişiminin engellenmesinin ardından savunma sanayisinde yenilikler yaptığını duyurmuştu.
Bazı askeri programlardan vazgeçebileceklerinin sinyalini veren Wallace, "Bazı zor seçimlerin yine de yapılması gerekecek.
Ancak bu seçimler yeni alanlara, yeni ekipmanlara ve yeni çalışma yöntemlerine yatırım yapmamıza izin verecek. Bazen nitelik nicelikten veya mükemmel iyiden önce gelir." demişti.