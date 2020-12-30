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    'den 'ya aşı suçlaması

    Yeni tip koronavirüs salgını için geliştirilen aşılar bir bir kullanıma başlandı. ’nın Sputnik V’yi pazarlamak için diğer aşıları karalamaya çalıştığı açıklandı.

    Aşırı rekabet
    Avrupa Birliği () Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'yı suçladı: "Rusya'nın devlet kontrolü altındaki medyası, Batılı aşı geliştiricilerini hedef aldı. Hatta aşıların insanları maymuna dönüştüreceği iddiasını ortaya attı. Bu Rusya'nın kendi aşısı Sputnik V'ye pazar aramak için yapılıyor."

    ORTAK ÜRETİM
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı 'la bir araya geldi. Çavuşoğlu, "Kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı. Ortak aşı üretimi hedefine doğru ilerliyoruz" dedi.


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    Haberler Dünya AB'den Rusya'ya aşı suçlaması