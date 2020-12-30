Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'yı suçladı: "Rusya'nın devlet kontrolü altındaki medyası, Batılı aşı geliştiricilerini hedef aldı. Hatta aşıların insanları maymuna dönüştüreceği iddiasını ortaya attı. Bu Rusya'nın kendi aşısı Sputnik V'ye pazar aramak için yapılıyor."
ORTAK ÜRETİM
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Çavuşoğlu, "Kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı. Ortak aşı üretimi hedefine doğru ilerliyoruz" dedi.
ORTAK ÜRETİM
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Çavuşoğlu, "Kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı. Ortak aşı üretimi hedefine doğru ilerliyoruz" dedi.