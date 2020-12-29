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    • 30.12.2020 01:15
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    Tunus ve 'den kritik görüşmesi

     Bakanı Osman el-Cerendi, li mevkidaşı Sabri Bukadum ile 'da istikrarın sağlanması ve ve kıtasındaki rolünü geri kazanması ile ilgili görüşme gerçekleştirdi. Libya cephesinde son durum...

    AA
    Hayati Libya görüşmesi

    Libya'da darbeci Hafter'in Türk unsularını hedefe koymasının ardından bölge ülkeleri arasında görüşme trafikleri arttı. Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cerendi ile Bukadum telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İki ülke dışişleri bakanlarının görüşmesinde, Libya'da istikrarın sağlanması ile Akdeniz ve Afrika kıtasındaki rolünü geri kazanmasının ele alındığı kaydedildi.

    Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkileriyle mücadele ve her iki ülkeye de fayda sağlayacak ekonomik projelerin teşvik edilmesi konuları ele alındı.

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    Haberler Dünya Tunus ve Cezayir'den kritik Libya görüşmesi