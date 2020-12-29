Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkileriyle mücadele ve her iki ülkeye de fayda sağlayacak ekonomik projelerin teşvik edilmesi konuları ele alındı.

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