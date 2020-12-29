"TÜRK ORDUSU ÇOK AKTİFTİ"

"Bu yıl Türk Ordusu, dünya çapında on yıllardır olmadığı kadar, hatta belki de hiç olmadığı kadar aktifti" diye devam yazıda, Erdoğan'ın Libya'dan Dağlık Karabağ'a kadar Türkiye'nin hedeflerini ilerletmek için çalıştığı belirtilerek, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj krizinin bir "temas sporuna" dönüştüğü kaydedildi.