'SAYIN BAŞKAN ÇABALARINIZ SONUÇSUZ KALDI"

Gazete, Demokrat Joe Biden'ın seçimi kazandığını açıkça belirtmese de Trump'ın seçimlerde 'hile' olduğunu kanıtlama girişimlerinin sonuçsuz kaldığını haberinde şu ifadelere yer verdi: "Seçimi soruşturmak için her türlü hakka sahiptiniz ancak açık olalım; bunca çabaya rağmen bir şey bulunamadı." Öte yandan gazetenin manşeti ülke gündeminin üst sıralarına yerleşti.