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    • 25.12.2020 23:27
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    : Başkan Erdoğan beni tebrik ettiği için siyasi rakiplerim rahatsız oldu

    'dan dikkat çeken bir açıklamada geldi. Borisov, Başkan 'ın kendisini kutlamasının siyasi rakiplerini kıskandırdığını ifade etti. Ülke genelinde olduğu gibi devletin Müslüman nüfusun yaşadığı yerlere de yatırımlar yaptığını belirten Borisov, bu nedenle yaptığı her iş için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini tebrik etmesinden siyasi rakiplerinin rahatsız olduğunu ifade etti.

    İHA
    Erdoğan'ın tebrik etmesinden rahatsız oldular

    Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'dan dikkat çeken bir açıklamada geldi.

    Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini kutlamasının siyasi rakiplerini kıskandırdığını ifade etti.

    Müslümanların yoğun yaşadığı Blagoevgrad bölgesinde yapılan yol çalışmalarını inceleyen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, her tarafa yollar yaptığını dile getirdi.

    ERDOĞAN'IN TEBRİK ETMESİNDEN RAHATSIZ OLDULAR
    Ülke genelinde olduğu gibi devletin Müslüman nüfusun yaşadığı yerlere de yatırımlar yaptığını vurgulayan Borisov, bu nedenle yaptığı her iş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini tebrik etmesinden siyasi rakiplerinin rahatsız olduğunu ifade etti.

    Borisov, dini ve etnik aidiyeti ne olursa olsun tüm vatandaşlara eşit mesafede durduğunu belirtti.

    Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin Kurultayına gönderdiği video mesajında da "Değerli dostum Başbakan Borisov'un liderliğinde koronavirüsle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz" demişti.
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    Haberler Dünya Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov: Başkan Erdoğan beni tebrik ettiği için siyasi rakiplerim rahatsız oldu