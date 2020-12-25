ERDOĞAN'IN TEBRİK ETMESİNDEN RAHATSIZ OLDULAR

Ülke genelinde olduğu gibi devletin Müslüman nüfusun yaşadığı yerlere de yatırımlar yaptığını vurgulayan Borisov, bu nedenle yaptığı her iş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini tebrik etmesinden siyasi rakiplerinin rahatsız olduğunu ifade etti.