Polis, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı patlamaya ilişkin şimdilik herhangi bir şüpheli durumun görünmediğini ancak incelemelerin devam ettiğini aktardı.

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POLİS: KASITLI BİR SALDIRI