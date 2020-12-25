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    • Dünya
    • 25.12.2020 18:42
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    • 25.12.2020 19:01
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    Son dakika: 'nin  kentinde büyük

    Gelen son gelişmeye göre, ’nin Tennessee eyaletinin  kenti merkezinde Noel sabahı büyük bir  meydana geldi. Yöneticiler, yerel saatle 06.30 civarında patlama gerçekleştiğini belirtti. Polis, Nashville şehir merkezindeki patlamanın 'kasıtlı' olabileceğini söyledi. İşte patlamanın ayrıntıları...

    AA
    takvim.com.tr
    ABD'de büyük patlama

    Son dakika haberi... Metro Nashville Acil Durum Yönetimi Ofisinden yerel medyaya yapılan açıklamada, şehir merkezine park edilmiş bir aracın yerel saatle 06.30 civarında patlaması sonucu çevredeki binaların zarar gördüğü belirtildi.

    Patlama sonrası çıkan yangının alevleri ve yükselen siyah dumanları uzak mesafeden görülürken, itfaiye ekiplerinin olay yerinde yangını kontrol altına almaya çalıştığı kaydedildi.

    Polis, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı patlamaya ilişkin şimdilik herhangi bir şüpheli durumun görünmediğini ancak incelemelerin devam ettiğini aktardı.

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    POLİS: KASITLI BİR SALDIRI

    Polis sözcüsü Don Aaron, sabah 06:30 sularında camları kıran ve binalara zarar veren patlamanın "kasıtlı bir saldırı" olduğuna inandığını söyledi.

    3 YARALI HASTANAYE KALDIRILDI

    Aron ayrıca, hafif yaralı üç kişinin tedavi için bölge hastanelerine götürüldüğünü söyledi.
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    Haberler Dünya Son dakika: ABD'nin Nashville kentinde büyük patlama