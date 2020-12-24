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    • Dünya
    • 24.12.2020 14:43
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    • 24.12.2020 14:45
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    yerel meclisinde kadın meclis üyesinin kıyafeti kriz çıkardı

    Federasyonu’na bağlı Yakutistan’da yerel meclis üyesi ’un, çevrim içi toplantı sırasında bir bakanın kıyafetindeki nin ‘dikkatini dağıttığını’ ima etmesi tartışma yarattı.

    DHA
    Yerel mecliste dekolte krizi

    Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'nde çevirim içi yapılan yerel meclis toplantısında Pyotr Ammosov adlı meclis üyesi, Yakutistan Girişimcilik, Ticaret ve Turizm Bakanı İrina Vısokih'in raporunu dinledikten sonra,

    "Bugün, sağlıklı bir erkek olarak, sizin sunumunuza değil, vücudunuzun açık kısmına dikkat ettim. Bu pek iyi değil" dedi.

    Bunun üzerine tepki gösteren Vısokih, bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu ve 'gardırobundaki kıyafetleri kimseyle tartışmaya niyeti olmadığını' söyledi.

    Parlamento başkanı ise milletvekilinin sözünü keserek, mikrofonunu kapadı.
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