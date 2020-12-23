"İRAN'I SORUMLU TUTARIM"

Mesajında büyükelçiliğe atılmak istenen ancak başarılı olamayan 3 roketin fotoğrafını da paylaşan Trump, "İran'a bir dost tavsiyesi. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım." dedi.