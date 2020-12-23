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    • 24.12.2020 01:20
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    Başkanı Trump 'ı hedef aldı: 'ta bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım

    Başkanı 'ın hedefinde var. Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın 'taki Amerikalılara yönelik yeni saldırılar planladığına dair söylentiler olduğunu belirterek, "İran'a bir dost tavsiyesi. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım." uyarısında bulundu.

    ABD Başkanı Trump İran'ı hedef aldı

    ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde İran var.

    "TAHMİN EDİN BU ROKETLER NEREDENDİ?
    Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine pazar günü roket saldırısı düzenlendiğini anımsatarak "Tahmin edin bu roketler neredendi? İran'dan. Irak'taki Amerikalılara yönelik saldırılar olacağı söylentileri duyuyoruz." ifadesini kullandı.

    "İRAN'I SORUMLU TUTARIM"
    Mesajında büyükelçiliğe atılmak istenen ancak başarılı olamayan 3 roketin fotoğrafını da paylaşan Trump, "İran'a bir dost tavsiyesi. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım." dedi.

    ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine pazar günü 8 füzeyle saldırı düzenlenmişti.

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