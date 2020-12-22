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    • 22.12.2020 23:36
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    Devlet Başkanı Putin ve telefonda görüştü: Karabağ,, ve ...

    Devlet Başkanı , Fransa Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptı. Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede 'daki durum, 'nın doğusu ve - meseleleri ele alındı.

    AA
    Putin ve Macron telefonda görüştü

    Devlet Başkanı 'in bölgedeki durumun iyileştiğini, , Ermenistan ve Rusya'nın 10 Kasım'da 'da i sağlayan ortak açıklamadaki anlaşmaların uygulandığını vurguladığı görüşmede, iki lider Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu çerçevesinde Dağlık Karabağ meselesinin çeşitli yönleriyle ilgili koordinasyonun devam ettirilmesine hazır olduğunu teyit etti.

    UKRAYNA'NIN DOĞUSU MESELESİ GÖRÜŞÜLDÜ
    'nın doğusu meselesinin de ele alındığı görüşmede, çözüme ilişkin 2015'te yapılan Minsk anlaşmaları ve 9 Aralık 2019'da gerçekleşen Normandiya Zirvesi'ndeki anlaşmaların uygulanması konusunda girişimlerin aktifleştirilmesine ilgi gösterildi.

    Rusya tarafının Donbas'a özel statünün verilmesi ve "Steinmeier Formülü"nün Ukrayna'nın mevzuatına dahil edilmesi gerektiğini vurguladığı görüşmede, Normandiya Formatı kapsamında çalışmaların devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındı.

    SURİYE VE LİBYA MESELELERİ ELE ALINDI
    Görüşmede, ve 'daki durum da değerlendirildi. Taraflar, Libya'da ateşkes sürecinin uygulanması ve tüm güçlerin katılımıyla siyasi sürecinin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

    İki lider, nükleer anlaşmasının korunmasına yönelik girişimlerin birleştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu da dile getirdi.

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