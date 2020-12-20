



EKOLOJİK SİSTEME EN BÜYÜK KATKIYI ONLAR SAĞLIYOR



Dev Güney Amerika Nehir Kaplumbağası, Latin Amerika'daki en büyük tatlı su kaplumbağası olarak bilinirken, 1 metre uzunluğa ve 90 kg ağırlığa ulaşabiliyor.