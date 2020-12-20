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    • 20.12.2020 16:13
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    Amazon Nehri’nde kaplumbağa i! Binlercesi sahile vurdu

    'daki (), Amazon Nehri boyunca kumlu plajdan çıkan binlerce Dev Güney Amerika Nehri kaplumbağasını görüntüledi. Plajdaki kaplumbağaların oluşturduğu görüntüler ilgi gördü.

    DHA

    Son dakika haberleri...Brezilya'daki Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (WCS), Amazon Nehri boyunca kumlu plajdan çıkan binlerce Dev Güney Amerika Nehri kaplumbağasını görüntüledi. Plajdaki kaplumbağaların oluşturduğu görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

    Brezilya'daki Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (WCS) Amazon Nehri boyunca kumlu plajdan çıkan binlerce Dev Güney Amerika Nehri kaplumbağasını görüntülerini yayınladı.



    Binlerce kaplumbağanın sahili kapladığı anlar görenleri şaşırttı. WCS Brezilya koruma uzmanları, plajdan birkaç gün içinde yaklaşık 100 bin kaplumbağa yavrusunun sahile çıktığı belirtti. WCS tarafından görüntülenen kaplumbağa seli, sosyal medyada dikkat çekti.



    EKOLOJİK SİSTEME EN BÜYÜK KATKIYI ONLAR SAĞLIYOR

    Dev Güney Amerika Nehir Kaplumbağası, Latin Amerika'daki en büyük tatlı su kaplumbağası olarak bilinirken, 1 metre uzunluğa ve 90 kg ağırlığa ulaşabiliyor.



    Kaplumbağalar, Amazon Nehri koridorları boyunca bitki örtüsünün yenilenmesine yardımcı olan tohumları dağıtarak, ekolojik sistemde önemli ölçüde katkı sunuyor.
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