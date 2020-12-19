Moderna'nın Kovid-19 aşısıyla birlikte ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon doz aşı dağıtılacak.

Perna, bu haftaki Kovid-19 aşı dağıtımına ilişkin şikayetlerin de iletişimsizlikten kaynakladığına işaret ederek, "Bu konudaki sorumluluğu üzerime alıyorum, dağıtım devasa bir iş ve mükemmel değil, bazı aksaklıklar olabilir." ifadelerini kullandı