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    • 20.12.2020 05:11
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    koronavirüs aşısı dağıtımını sürdürüyor! 20 milyon Kovid-19 aşısı dağıtılacak

    , Pfizer/BioNTech aşısı ile 'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının dağıtımını sürdürüyor. Her ne kadar koronavirüs aşısında bir yan etki var mı sorusu cevap bulamasa da aşı dağıtımında kararlı görünüyor. Moderna’nın Kovid-19 aşısıyla birlikte ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon doz aşı dağıtılacak.

    20 milyon Kovid-19 aşısı dağıtılacak

    Amerika Birleşik Devletleri, Pfizer/BioNTech aşısı ile Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının dağıtımını sürdürüyor.

    ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtımından sorumlu General Gustave Perna, ocak ayının ilk haftasına kadar eyaletlere toplam 20 milyon Kovid-19 aşısı dağıtacaklarını söyledi.

    Her ne kadar koronavirüs aşısında bir yan etki var mı sorusu cevap bulamasa da ABD aşı dağıtımında kararlı görünüyor.

    Moderna'nın Kovid-19 aşısıyla birlikte ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon doz aşı dağıtılacak.

    Perna, bu haftaki Kovid-19 aşı dağıtımına ilişkin şikayetlerin de iletişimsizlikten kaynakladığına işaret ederek, "Bu konudaki sorumluluğu üzerime alıyorum, dağıtım devasa bir iş ve mükemmel değil, bazı aksaklıklar olabilir." ifadelerini kullandı
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    Haberler Dünya ABD koronavirüs aşısı dağıtımını sürdürüyor! 20 milyon Kovid-19 aşısı dağıtılacak