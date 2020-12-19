Amerika Birleşik Devletleri, Pfizer/BioNTech aşısı ile Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının dağıtımını sürdürüyor.
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtımından sorumlu General Gustave Perna, ocak ayının ilk haftasına kadar eyaletlere toplam 20 milyon Kovid-19 aşısı dağıtacaklarını söyledi.
Her ne kadar koronavirüs aşısında bir yan etki var mı sorusu cevap bulamasa da ABD aşı dağıtımında kararlı görünüyor.
Moderna'nın Kovid-19 aşısıyla birlikte ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon doz aşı dağıtılacak.
Perna, bu haftaki Kovid-19 aşı dağıtımına ilişkin şikayetlerin de iletişimsizlikten kaynakladığına işaret ederek, "Bu konudaki sorumluluğu üzerime alıyorum, dağıtım devasa bir iş ve mükemmel değil, bazı aksaklıklar olabilir." ifadelerini kullandı