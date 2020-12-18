"TÜNELİN SONUNDA IŞIK GÖRÜNÜYOR"

Pence, yaptığı konuşmada, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının da birkaç saat içinde ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmasının beklendiğinin altını çizerek, "Aşıya karşı güven inşa etmek için bu sabah burada toplandık." ifadesini kullandı.

Salgınla mücadelede aşının önemine işaret eden Pence, "Başkan Donald Trump'ın da dediği gibi, salgında önemli bir dönemeçteyiz. Tünelin sonunda ışık görünüyor." dedi.