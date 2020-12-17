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    • 18.12.2020 06:04
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    Vietnam kıyılarında kargo gemisi battı: 15 kişi kayıp

    Vietnam basınındaki haberlere göre, 'dan 'a 7 bin 800 ton kil taşıyan Panama bandrollü gemi, Vietnam'ın merkez eyaletlerinden 'ın kıyılarına yanaşırken battı.

    AA
    Vietnam kıyılarında kargo gemisi battı: 15 kişi kayıp

    Vietnam kıyılarında bir yük gemisinin batması sonucu gemide bulunan 15 kişi kayboldu.

    Vietnam basınındaki haberlere göre, 'dan 'a 7 bin 800 ton kil taşıyan Panama bandrollü gemi, Vietnam'ın merkez eyaletlerinden 'ın kıyılarına yanaşırken battı.

    Kazanın ardından gemide bulunan 11 Çinli, 4 Vietnamlı mürettebatın kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının başladığı bildirildi.

    Geminin, kötü hava şartları nedeniyle batmış olabileceğini açıklayan Vietnamlı yetkililer, gemi mürettebatının kazadan kısa süre önce Vietnam Birimi ile irtibata geçerek yardım çağrısında bulunduğunu kaydetti.

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