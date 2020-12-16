Weber, "Aşı 16 yaş ve üstündekiler için uygundur. Üç hafta içinde iki doz halinde verilir. Üretici Pfizer/BioNTech'e göre ikinci dozdan ancak yedi gün sonra koruma sağlayabilir" ifadelerine yer verdi.

Weber'in değerlendirmesine göre aşı yaptırmaması gereken kişiler ise şu şekilde:

- Şiddetli alerjisi olanlar

- Hamileler

- Emzirenler

- Önümüzdeki iki ay içinde çocuk sahibi olmak isteyenler