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    • 16.12.2020 11:07
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    SON DAKİKA: ’de korkunç son: Sağlık çalışanı evinde kızıyla birlikte ölü bulundu

    Son dakika haberi! ’nin başkenti ’da ’ne () bağlı olan University College Hospital’da çalışan sağlık çalışanı Shiwangi Bagoan, Old Meadow Lane bölgesindeki evinde kızı Ziana Bagoan'la birlikte ölü bulundu.

    DHA

    'nin başkenti 'da 'ne () bağlı olan University College Hospital'da çalıştığı belirtilen 25 yaşındaki Shiwangi Bagoan, Old Meadow Lane bölgesindeki evinde kızı Ziana Bagoan'la birlikte ölü bulundu. Bagoan'ın, kızı Ziana'yı öldürdükten sonra intihar ettiğinden süphlenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



    'KIZINA ZARAR VERECEĞİNE İNANMIYORUM'
    Bagoan'ın mesai arkadaşları, Bagoan'ın kızına çok düşkün olduğunu belirterek, "Ne kızına ne de kendisine zarar verebileceğine inanamıyorum. Onu en son geçen hafta gördüğümde iyiydi" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: İngiltere’de korkunç son: Sağlık çalışanı evinde kızıyla birlikte ölü bulundu