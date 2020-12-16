Bu silahlardan birinin alçak yörünge uyduları yok etme kabiliyetine sahip DA-ASAT sistemleri, diğerinin ise "yörüngede konuşlu uydusavar" (CO-ASAT) silahı olduğu belirtilen açıklamada, "Şayet bu (DA-ASAT) füze operasyonel bir uydu üzerinde test edilmiş ise uzayda büyük bir çöplük oluşturacak ve ticari amaçlı uyduları tehdit etmekle birlikte uzayda büyük bir kirliliğe neden olacak." değerlendirmesine yer verildi.