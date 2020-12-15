Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'de ortak bir cezaevi ve işkence merkezi kurduğu iddia ediliyordu. O dönem yalanlanan iddialar, tekrar gündeme oturdu. Arap basını, Yemen'de Fransız Total şirketinin işlettiği Belhaf gaz sahasında BAE tarafından gizli bir üs kurulduğunu iddia etti. Bu işkence merkezinde muhalif isimlerin tutulduğu ve işkenceden geçirildiği ifade edildi.

DELİLLER BM'YE GİTTİ

İşkence iddiası Haziran 2020'de BM'ye de taşındı. BAE'deki İşkence Mağdurları Derneği ve İsviçreli Sivil Toplum Örgütü Mena, Fransız Total'in tesisindeki Belhaf'da işkence gördüğünü anlatan bir mağdurun iddialarını Birleşmiş Milletler'e sundu. Yemen vatandaşı "Asker beni hücreye iterken 'Cehenneme hoşgeldin' dedi. Hücreler 20 metrekareyi geçmiyordu ve havalandırılmıyordu. Aylarca işkence gördüm ve hayatta kaldım" iddiasında bulundu.