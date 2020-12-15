Uber sözcüsü Andrew Hasbun, yaptığı açıklamada, Uber güvenlik raporunu 2019'da yayımladığından bu yana, "CPUC, cinsel saldırıdan kurtulanların tam adlarını ve iletişim bilgilerini rızaları olmadan yayımlamamız konusunda ısrar ediyor. Bu gizlilik ihlaline de karşı çıktık." ifadelerini kullandı.

Uber'in karara itiraz etmek için 30 günü bulunuyor.