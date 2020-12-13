Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 13.12.2020 22:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.12.2020 23:14
    ABONE OL

    Son dakika: Trump ABD'nin ’ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edeceğini duyurdu!

    Son dakika haberi.. ABD Başkanı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'ye füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan ve 740 milyar dolarlık savunma bütçesini içeren 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nı veto edeceğini duyurdu. Trump yaptığı açıklamada, “Yeni savunma bütçemizin en büyük kazananı Çin! Veto edeceğim” ifadelerine yer verdi.

    İHA
    Trump kararını duyurdu

    ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan ve 740 milyar dolarlık savunma bütçesini içeren 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı veto edeceğini duyurdu.

    "YENİ SAVUNMA BÜTÇEMİZİN EN BÜYÜK KAZANANI ÇİN! VETO EDECEĞİM"
    Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni savunma bütçemizin en büyük kazananı Çin! Veto edeceğim" dedi.

    Trump'ın yasa tasarısını veto etmesi durumunda tasarı Senato ve Temsilciler Meclisi'ne geri gönderilecek. Trump'ın vetosu hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da üçte iki oyla geçersiz kılınabilirken, böyle bir durumda NDAA direk yasallaşacak. İki partinin desteği nedeniyle yasa birçok kişi tarafından "veto korumaya yakın" olarak görülüyor.

    Öte yandan Başkan Trump, 1996 yılında Kongre tarafından İletişim Düzenleme Yasası'nın bir parçası olarak kabul edilen 230. kısmın feshini içermediği takdirde NDAA'yı imzalamayacağını bildirmişti. Bu bölüm, web sitesi yayıncılarına kullanıcılar tarafından gönderilen içeriğin sorumluluğundan muafiyet verirken, Başkan Trump, "ulusal güvenlik amaçları" nedeniyle bu bölümün yürürlükten kaldırılması istiyor.

    ABD'NİN SAVUNMA BÜTESİ
    Geçtiğimiz günlerde ABD senatosu, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye'ye Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı 84-13 oyla kabul etmişti.

    Yasa tasarısı ayrıca, 740 milyar dolarlık savunma bütçesini, 12 bin ABD askerinin Almanya'dan geri çekilmesini, Ukrayna'ya daha fazla silah satışını ve Rusya-ABD askeri işbirliğinin yasaklanmasını içeriyordu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: Trump ABD'nin Türkiye’ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edeceğini duyurdu!