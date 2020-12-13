"YENİ SAVUNMA BÜTÇEMİZİN EN BÜYÜK KAZANANI ÇİN! VETO EDECEĞİM"

Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni savunma bütçemizin en büyük kazananı Çin! Veto edeceğim" dedi.

Trump'ın yasa tasarısını veto etmesi durumunda tasarı Senato ve Temsilciler Meclisi'ne geri gönderilecek. Trump'ın vetosu hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da üçte iki oyla geçersiz kılınabilirken, böyle bir durumda NDAA direk yasallaşacak. İki partinin desteği nedeniyle yasa birçok kişi tarafından "veto korumaya yakın" olarak görülüyor.