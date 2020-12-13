İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletindeki Meyankuh bölgesinde bulunan petrol borusu patladı.

Meyankuh Kaymakamı İmdad Şehbazi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, petrol boru hattının patlaması nedeniyle birçok noktada yangın çıktığını bildirildi.

ELEKTRİK VE GAZ KESİLDİ

Şehbazi, boru hattının patlaması nedeniyle çıkan yangınların Serhun şehrine kadar ulaştığını belirterek, "Olası bir felaketi önlemek için Serhun şehrinde elektrik ve gazı kestik. Kısa sürede bölgedeki nehir ve arazilere taşan petrolleri temizleme işlemini bitirmek istiyoruz" dedi.



Patlamanın yaşandığı Meyankuh bölgesine gönderilen tankerlerin boru hatlarından taşan petrolleri temizleme çalışmalarına başladığını kaydeden Şahbazi, petrol boru hattının tekrar düzeltilmesinin birkaç gün süreceğini ifade etti. Şahbazi, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını belirtti.



