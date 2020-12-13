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    • Dünya
    • 13.12.2020 19:52
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    • 13.12.2020 19:52
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    ’da borusu patladı: Elektrik ve gaz kesildi, birçok noktada çıktı

    ’ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde bulunan borusunda meydana geldi. Patlamanın ardından şehirde elektrik ve gaz kesilirken birçok noktada da çıktığını bildirildi.

    AJANSLAR
    İran’da petrol borusu patladı

    'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletindeki Meyankuh bölgesinde bulunan borusu patladı.

    Meyankuh Kaymakamı İmdad Şehbazi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, petrol boru hattının sı nedeniyle birçok noktada çıktığını bildirildi.

    ELEKTRİK VE GAZ KESİLDİ
    Şehbazi, boru hattının patlaması nedeniyle çıkan yangınların Serhun şehrine kadar ulaştığını belirterek, "Olası bir felaketi önlemek için Serhun şehrinde elektrik ve gazı kestik. Kısa sürede bölgedeki nehir ve arazilere taşan petrolleri temizleme işlemini bitirmek istiyoruz" dedi.

    Patlamanın yaşandığı Meyankuh bölgesine gönderilen tankerlerin boru hatlarından taşan petrolleri temizleme çalışmalarına başladığını kaydeden Şahbazi, petrol boru hattının tekrar düzeltilmesinin birkaç gün süreceğini ifade etti. Şahbazi, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını belirtti.

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