bir kozmonotun maaşı 63 bin 800 rubleden (6 bin 850 TL) 86 bin 800 rubleye (9 bin 330 TL) eğitmen kozmonotların maaşlarının 88 bin 400 rubleden (9 bin 510 TL) 120 bin 300 rubleye (12 bin 940 TL) yükseltilecek.