İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütü PKK'ya her ne şekilde olursa olsun destek veren hiçbir kişi ve kuruma göz açtırılmadığını belirtti.

SOYLU, HDP'LİLER PKK'YA NASIL DESTEK VERİYOR, AÇIKLADI