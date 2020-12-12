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    • 13.12.2020 00:26
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    İçişleri Bakanı 'dan 'ya destek veren 'lilere sert sözler

    İçişleri Bakanı örgütüne destek veren 'lilere sert çıkarak, "Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roketatar ve silah depolayan, arka odadaki Kandil'in müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz." dedi.

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    Meclis Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görüşmelere katılarak bir konuşma yaptı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütü PKK'ya her ne şekilde olursa olsun destek veren hiçbir kişi ve kuruma göz açtırılmadığını belirtti.

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    Bakan Soylu açıklamasında "Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roketatar ve silah depolayan, arka odadaki Kandil'in müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz." ifadelerini kullandı.

    TERÖRİST SAYISI 320'NİN ALTINA İNDİ!

    Bakan Soylu ayrıca dağdaki terörist sayısının 320'nin altına indiğini dile getirdi.

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    Haberler Dünya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan PKK'ya destek veren HDP'lilere sert sözler