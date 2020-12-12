Meclis Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görüşmelere katılarak bir konuşma yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütü PKK'ya her ne şekilde olursa olsun destek veren hiçbir kişi ve kuruma göz açtırılmadığını belirtti.
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Bakan Soylu açıklamasında "Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roketatar ve silah depolayan, arka odadaki Kandil'in müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz." ifadelerini kullandı.
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