ŞİFRE ÇÖZÜCÜ DEŞİFRE ETTİ

Şifre çözücü olarak çalışan David Oranchak, katilin gönderdiği diğer şifreli mektuplar üzerinde uzun yıllar çalıştı ve 340 sembolden oluşan kodları deşifre ettiğini açıkladı. Deşifre edilen katilin mesajlarda "Umarım beni yakalamaya çalışırken çok eğlenirsiniz" ve "Gaz odasından korkmuyorum çünkü beni daha erken cennete gönderecek. Çünkü artık benim için çalışacak kadar kölem var" dediği anlaşıldı. Virginia'da yaşayan 46 yaşındaki Oranchak, 2006'dan beri Zodiac'ın kodları üzerinde çalışıyordu.