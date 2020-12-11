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    • Dünya
    • 11.12.2020 16:56
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    • 11.12.2020 17:02
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    'nda evde çıkan da engelli kocasının mahsur kaldığını gören kadın bayıldı

    İstanbul 'nda bir evde çıkan da engelli bir kişi evde mahsur kaldı. Engelli kocasının evde mahsur kaldığını gören kadın ise sinir krizi geçirdi ve bayıldı. İtfaiye ekipleri engelli adamı içeriden çıkarırken yangın ise kısa sürede söndürüldü.

    DHA
    Engelli kocasının yangında mahsur kaldığını görünce...

    Yangın, Piri Paşa Mahallesi Namazgah Caddesi'nden bulunan bir binanın bodrum katında saat 15.30 sıralarından çıktı.

    ENGELLİ ADAM MAHSUR KALDI
    Yürüme engelli Ali Çetinkaya'nın evde olduğu sırada sobanın devrilmesi sonucu evdeki eşyalar tutuştu. Dumanların çıktığını gören sokak sakinleri durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

    EŞİNİN MAHSUR KALDIĞINI GÖREN KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Bazı mahalle sakinleri damacana su ile yangına ilk müdahalesi yaparken, Ali Çetinkaya dışarıya çıkamadı.

    Evinin yandığını duyup olay yerine gelen Cemile Çetinkaya eşinin içeride olduğunu söyleyip sinir krizi geçirdi.

    POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
    Cemile Çetinkaya bir süre sonra yol ortasında bayıldı. Baygın kadına ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

    Evde mahsur kalan engelli kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulans ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Yangın nedeniyle evde hasar oluşurken, polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.
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    Haberler Dünya Beyoğlu'nda evde çıkan yangında engelli kocasının mahsur kaldığını gören kadın bayıldı