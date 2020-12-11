Bloomberg, Çin hükümetinin açıklamasına göre Pekin'de çalışan haber asistanlarından Çin vatandaşı Haze Fan'ın ulusal güvenliği tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Fan'ın nerede olduğuyla ilgili Çin hükümetinden ve Washington D.C.'deki Çin büyükelçiliğinden bilgi almaya çalıştıklarını kaydeden Bloomberg'in sözcüsü, Fan için endişelendiklerini ve durumu anlamak için Çinli yetkililerle görüşmelerde bulunduklarını belirtti.