Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüsten dolayı çok mutsuz.
Avrupa'da yaşanan koronavirüsteki ciddi artışlardan dolayı şikayetlerini dile getiren Merkel, Federal Meclis'te yaptığ konuşmasında koronavirüs tedbilerine uymaları konusunda vatandaşlarını uyardı.
TEDBİRLERE UYUN ÇAĞRISI
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, halkından koronavirüs tedbirlerine uymasını istedi.
Merkel'in, konuşması sırasında duygusal olduğu görüldü.
"ÖDEDİĞİMİZ BEDEL KABUL EDİLEMEZ"
Merkel, "Yüreğimin en derin köşesinden üzüntü duyuyorum. Ödediğimiz bedel günde 590 ölüm ise, bu benim görüşüme göre kabul edilemez." dedi.
Alman Başbakan, yaklaşan Noel nedeniyle bilim insanlarının temasları azaltmak için adeta yalvardığını dile getirerek, uyarısını şu ifadelerle sürdürdü:
"SON NOEL OLUR"
"Uzmanlık alanım değil. Karışmak istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum: Noel yaklaşırken eğer çok fazla temasımız olursa, bu büyükanne ve büyükbabamızla son Noel olur, o zaman yanlış bir şey yapmış oluruz."