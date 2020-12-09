"SON NOEL OLUR"



"Uzmanlık alanım değil. Karışmak istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum: Noel yaklaşırken eğer çok fazla temasımız olursa, bu büyükanne ve büyükbabamızla son Noel olur, o zaman yanlış bir şey yapmış oluruz."