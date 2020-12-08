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    • Dünya
    • 08.12.2020 14:11
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    • 08.12.2020 14:42
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    komandoları sokaklarını marşlarla inletti!

    ’ın yıllardır işgalinde olan ’da elde ettiği zafer dünyada büyük yankı uyandırdı. Söz konusu zafer dolayısıyla başkent 'nün Azadlık Meydanı'nda, askeri geçit töreni düzenlenecek. Bu zafer yürüyüşünde Azerbaycan suna, komandoları da eşlik edecek. Törene sayılı günler kala Bakü sokaklarına inen Türk komandoları, "" sloganlarıyla sokakları inletmeye başladı.

    işgalinden kurtaran 3 bin askerinin geçit yapacağı törende, nun kullanımına verilen modern silah ve ekipmanlar da yer alacak.

    Törende ayrıca, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek.

    10 Aralık'ta yapılması öngörülen törene, Başkan da katılacak.

    TÜRK KOMANDOLARI PROVA YAPIYOR
    Bu zafer yürüyüşünde Azerbaycan ordusuna, komandoları da eşlik edecek.

    Törene sayılı günler kala sokaklarına inen Türk komandoları, "" sloganlarıyla sokakları inletmeye başladı.

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    Haberler Dünya Türk komandoları Azerbaycan sokaklarını marşlarla inletti!