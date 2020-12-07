TÜRKLERİN AİLEYE VERDİĞİ ÖNEMİ BİLİYORUM

Türkiye'de aileye ne kadar değer verildiğini bildiğini anlatan Merkel, "Türklerde aile büyüklerine saygı çok yüksek ancak büyükleri özellikle korumak gerekiyor. Türkiye'de aileye ne kadar değer veriliyor biliyorum. Toplumda bağışıklık kazanılsa bile bir süre daha sevdiğimiz insanlarla mesafeyi korumak zorunda kalacağız." diye konuştu.

DÜĞÜNLERİ DE ÇOK ÖNEMLİ

Merkel, Türklerin düğünlere ayrı bir önem verdiğinin farkında olduğuna da değinerek, şunları söyledi:

"Düğünler çok sayıda genç için hayatlarının en önemli anlarından. Arkadaş ve ailelerin bir araya geldiği güzel etkinlikler. Ancak samimi olmak gerekirse, hijyen kurallarına uyulma dahi şu an için düğünleri ertelemek en doğrusu. Kim düğününden sonra akrabasının ağır hasta olduğunu duymak ister ki? Bunlar yaşanıyor. Benim ricam, sabırla bekleyip her şey normale döndüğünde bu düğün davetlerini gerçekleştirmektir. Bu sayede kliniklerde çalışan sağlık personellerine de yardımcı olmalıyız."

Merkel, Kovid-19 nedeniyle herhangi bir vergi artışının yanlış olacağını da ifade ederek, Alman devleti olarak esnaf için gereken ne varsa yapıldığını kaydetti.

DAHA SERT ÖNLEMLER İSTİYOR

Alman medyası, Merkel'in enfeksiyon vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek amacıyla alınan kısıtlamalara ek tedbirler getirmek istediğini iddia etti.

Bild gazetesindeki haberde, Federal Mecliste Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU-CSU) grup toplantısında bir konuşma yapan Merkel'in "Mevcut önlemlerle rakamları aşağıya çekemeyiz. Ek önlemler almadan kışı atlatamayız. Noel'den önce yine bir karar alınması gerekiyor. Vaka sayıları kendiliğinden düşer umuduyla yaşayamayız. Eyalet yönetimleriyle önümüzdeki birkaç gün içinde gerekli görüşmeleri gerçekleştireceğiz." sözlerine yer verildi.