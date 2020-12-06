Başkent Paris'in yakın banliyölerinden Les Lilas'da toplanan eylemciler, "Macron istifa" ve "özgürlük" sloganları attı.
Polis ile sokaklara dağılan protestocular arasında çatışma yaşandı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
Eylemciler, birçok araç ve çöp bidonu ateşe verdi, bir mağazayı yağmaladı.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Paris Emniyet Müdürlüğünün açıklamalarına göre, ülke çapındaki gösterilerde 42'si Paris'te olmak üzere 64 kişi gözaltına alındı ve 8 polis yaralandı.
İçişleri Bakanlığının verilerine göre de 5 bini Paris'te olmak üzere ülke genelindeki eylemlere 52 bin 350 kişi katıldı.