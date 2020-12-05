Swain, "Trilyon dolarlık zarar verecek bir felaketten bahsediyoruz. Yani bu, Kaliforniya için uzun vadeli sonuçların ne olacağı açısından gerçekten yüksek bir düzey" diye konuştu.

Uzmanlara göre böyle bir felaket durumunda, Kaliforniya'da 'oldukça fazla' sayıda can kaybı yaşanacak, eyalette yaşayan en az bir buçuk milyon kişi tahliye edilmek zorunda kalacak.

'Mega fırtınanın' sadece bir konsept değil, aynı zamanda bir kaçınılmazlık olduğunu vurgulayan bilimciler, ağaç halkalarını inceleyerek son 1800 yılda Kaliforniya'nın 1861-1862 doğal afetlerinin ölçeğini aşan en az altı sel yaşadığını saptadı.

Jones ve Swain, felaketin eyalet nüfusunun yüzde 1'ine, yani 400 bin kişinin ölümüne yol açacağı ve bunun ABD tarihindeki en büyük doğal afet olacağı konusunda uyarıyor.