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    • 03.12.2020 23:39
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    Yüksek Mahkeme ’ın Wisconsin davasını reddetti!

    Başkanı ’ın kampanya ekibinin başkanlık seçiminde kritik eyaletlerden birisi olan Wisconsin’de ‘hile’ yapıldığına ilişkin davası, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

    DHA
    Yüksek Mahkeme’den Trump’a ret

    Başkanı 'ın kampanya ekibinin başkanlık seçiminde kritik eyaletlerden birisi olan Wisconsin'de 'hile' yapıldığına ilişkin davası, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

    TRUMP HİLE YAPILDIĞI İDDİASIYLA DAVA AÇMIŞTI
    ABD'de başkanlık seçimlerinde en kritik eyaletlerden birisi de Wisconsin oldu. Demokrat Parti adayı 'ın seçildiği eyalette ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibi, 'hile' yapıldığına ilişkin dava açmıştı. Wisconsin Yüksek Mahkemesi, söz konusu davanın reddedildiğini duyurdu.

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    Haberler Dünya Yüksek Mahkeme Donald Trump’ın Wisconsin davasını reddetti!