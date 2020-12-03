ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibinin başkanlık seçiminde kritik eyaletlerden birisi olan Wisconsin'de 'hile' yapıldığına ilişkin davası, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

TRUMP HİLE YAPILDIĞI İDDİASIYLA DAVA AÇMIŞTI

ABD'de başkanlık seçimlerinde en kritik eyaletlerden birisi de Wisconsin oldu. Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın seçildiği eyalette ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibi, 'hile' yapıldığına ilişkin dava açmıştı. Wisconsin Yüksek Mahkemesi, söz konusu davanın reddedildiğini duyurdu.