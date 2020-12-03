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    • Dünya
    • 03.12.2020 Gazete
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    /BioNTech aşısı bir ay sonra etkili oluyor

    Koronavirüse karşı geliştirilen ve uygulandıktan 1 ay sonra etkili olan /BioNTech aşısı, ’de onaylandı. Dünyaya dağıtım için son hazırlıklar yapıldı.

    Aşı bir ay sonra etkili oluyor
    COVİD-19'a karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren / BioNTech aşısının yaygın kullanımı, 'de resmi olarak onaylandı.



    BioNTech'in yöneticisi Dr. Özlem Türeci, "ABD'nin Gıda ve İlaç Dairesi'nden de Aralık ortasına doğru onay çıkmasını bekliyoruz. 10'dan fazla ülkeyle anlaşma yaptık, birçok ülkeyle de görüşmelerimiz sürüyor. Aşının dağıtım sürecine başladık" dedi. Uzmanlar, aşıların etkisini, 4 hafta sonra gösterdiğini açıkladı.
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