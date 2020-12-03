COVİD-19'a karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer/ BioNTech aşısının yaygın kullanımı, İngiltere'de resmi olarak onaylandı.
BioNTech'in yöneticisi Dr. Özlem Türeci, "ABD'nin Gıda ve İlaç Dairesi'nden de Aralık ortasına doğru onay çıkmasını bekliyoruz. 10'dan fazla ülkeyle anlaşma yaptık, birçok ülkeyle de görüşmelerimiz sürüyor. Aşının dağıtım sürecine başladık" dedi. Uzmanlar, aşıların etkisini, 4 hafta sonra gösterdiğini açıkladı.
BioNTech'in yöneticisi Dr. Özlem Türeci, "ABD'nin Gıda ve İlaç Dairesi'nden de Aralık ortasına doğru onay çıkmasını bekliyoruz. 10'dan fazla ülkeyle anlaşma yaptık, birçok ülkeyle de görüşmelerimiz sürüyor. Aşının dağıtım sürecine başladık" dedi. Uzmanlar, aşıların etkisini, 4 hafta sonra gösterdiğini açıkladı.