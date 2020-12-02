Pfizer Biontech aşısı kimin hangi ülkenin? Pfizer Biontech hisseleri ne kadar?

Pfizer Biontech aşısı kimin? Pfizer Biontech aşısı hangi ülkenin? Pfizer Biontech hisseleri ne kadar? İngiltere'nin Kovid-19 aşısına onay vermesiyle birlikte Pfizer Biontech aşısı gündeme oturdu. Türk profesör Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu Alman BioNTech ve ABD'li ortakları Pfizer'in geliştirdiği korona aşısı, yüksek koruma sağlaması sonrasında tüm dünyada adeta umut oldu.
PFIZER KİMİN?
Pfizer Anonim Şirketi, dünyanın önde ilaç şirketlerinden biridir. Dünya ve Türkiye ilaç sektörünün önde gelen firmalardandır. Charles Pfizer ve Charles Erhart adlı kuzenler tarafından 1849 yılında kurulmuş olup; hâlâ etkinliğini sürdürmektedir.
Pfizer, Amerikan çok uluslu bir ilaç şirketidir. Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biridir ve toplam gelire göre en büyük ABD şirketlerinin 2018 Fortune 500 listesinde 57. sırada yer almaktadır.
BIONTECH KİMİN?
BioNTech, ciddi hastalıkların tedavisine hastaya özel bir yaklaşım için aktif immünoterapilerin geliştirilmesi ve üretilmesine adanmış bir Alman biyoteknoloji şirketidir.
PFIZER HİSSELERİ FIRLAMIŞTI
ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının, geçen 9 Kasım'da hastalığı yüzde 90 oranında önlediği duyurulmuştu.
Söz konusu aşı duyurusu, uluslararası basında "müjdeli haber" olarak manşetlere taşınmıştı. Şirket tarafından duyurulan aşı haberinin ardından Amerikan ilaç devi Pfizer'in hisseleri borsada bir günde yüzde 8 değer kazandı.
Pfizer CEO'su Albert Bourla, ilaç devinin korona virüs aşısı hakkında olumlu verileri açıkladığı gün, şirkette sahip olduğu hisselerin yüzde 60'ına denk gelen 5.6 milyon dolarlık kısmı borsada satışa çıkardığı öğrenildi. Bourla'nın hamlesi işlemin yasalara aykırı olup olmadığını gündeme getirdi.