Sincar Anlaşması'nın uygulanmasının Irak'ın istikrarı ve komşu ülkelere karşı güven mesajı açısından önemli olduğunu vurgulayan Salihi, dolayısıyla atılacak adımların daha gerçekçi olması gerektiğini vurguladı.

"PKK İLE DEAŞ AYNI PARANIN İKİ YÜZÜDÜR"

ITC Başkanı Salihi, terör örgütleri nedeniyle Irak'ın başının belada olduğunu belirterek şunları söyledi: