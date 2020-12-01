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    • 01.12.2020 14:01
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    SON DAKİKA: Irak yönetimi açıkladı: Güvenlik güçleri 'da!

    Son dakika haberi! Bağdat, güvenlik güçlerinin 'da konuşlanma planının uygulanmaya başladığını duyurdu. Bağdat ve Erbil arasında ekim ayında terör örgütü PKK'nın da bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, bölgedeki tüm yasa dışı unsurların ilçeyi terketmesi gerekiyor.

    Irak yönetimi açıkladı: Güvenlik güçleri Sincar'da!

    Irak yönetimi, resmi güvenlik güçlerinin Musul'a bağlı 'ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladığını bildirdi.


    PLAN UYGULANMAYA BAŞLANDI
    tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Komutanlığımıza bağlı Batı Ninova Gücü tarafından, güvenlik güçlerinin Sincar'ın merkezinde konuşlanma planı uygulanmaya başlandı." denildi.

    Plan sayesinde ilçede güvenlik ve istikrarın tahsis edilmesinin, yerinden edilenlerin evlerine dönmesini sağlayacağı kaydedilerek, "Güvenlik güçleri, Sincar ilçesi ve ona idari olarak bağlı bölgelerdeki istikrarı sağlama icraatına devam edecek." ifadeleri kullanıldı.


    PKK BÖLGEDEN ÇIKARILACAK
    Bağdat ve Erbil arasında ekim ayında terör örgütü PKK'nın da bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, bölgedeki tüm yasa dışı unsurların ilçeyi terketmesi gerekiyor.


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