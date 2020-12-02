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    • Dünya
    • 02.12.2020 15:59
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    • 02.12.2020 15:59
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    Son iki ay içinde 57 kişinin idam edildiği 'da idam sayısı 2019'a göre ikiye katlandı

    , 'da 2020 yılında son iki ay içerisinde 57 kişinin idam edildiğini açıkladı. Örgüt, bu rakamlarla ülkede 2019 yılında idam edilen kişi sayısının 2020 yılında ikiye katlandığını belirtti.

    O ülkede idam sayısı 2'ye katlandı

    İdam edilen kişilerin yakınlarının ve avukatlarının ifadeleriyle 'daki sivil toplum kuruluşlarının açıklamalarına dayandırılan raporunda, Mısır yönetiminin geçen ekim ve kasım aylarında 57 kişiyi idam ettiği belirtilerek, 2019 yılında idam edilen kişi sayısının ise 32 olduğu hatırlatıldı.

    EN AZ 15'İ SİYASİ DAVALARDAN MAHKUM EDİLDİ
    Raporda, idam edilenlerin en az 15'inin, siyasi şiddetle ilgili davalarda mahkum edildiği belirtilirken, bu mahkumiyet kararlarının ağır insan hakları ihlalleri yaşanan haksız yargılamalar sonrasında alındığı aktarıldı.

    Rapora göre, Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Araştırma ve Savunma Direktörü Philip Luther "Mısırlı yetkililer son aylarda korkunç bir infaz dalgası başlattı." ifadelerini kullandı.

    SON VERİN ÇAĞRISI YAPILDI
    Aynı rapora göre Luther, uluslararası toplumun ve insan hakları organlarının, Mısırlı yetkilileri infazlara derhal son vermeye çağırması ve ülkedeki insan hakları durumunu izleyip rapor edecek bir mekanizma kurması gerektiğini söyledi.

    Mısır yasalarına göre ölüm cezaları, cezayı affetme ve hafifletme hakkına da sahip olan ülkenin cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra infaz ediliyor.

    Yaşanan bütün insan hakları ihlallerine rağmen Kahire yönetimi, her fırsatta ülkede siyasi tutukluların olmadığını, tutuklamaların hukuka ve anayasaya uyduğunu ve Mısır yargısının bağımsız ve tarafsız olduğunu iddia ediyor.

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    Haberler Dünya Son iki ay içinde 57 kişinin idam edildiği Mısır'da idam sayısı 2019'a göre ikiye katlandı