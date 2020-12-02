İran dünyaya duyurdu! Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin arkasında Mossad mı var?

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Mecliste milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, "Batılı ülkeler nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerini yerine getirmedi. Meclis, aldığı kararla tek yönlü bu yolu kapatmıştır. Batılı ülkeler sözlerini yerine getirmediği müddetçe bizim bu tavrımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Her ne kadar ülke lideri Ali Hamaney'in oluru ve Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayı olmadan Meclisin aldığı bu tür kararların bir önemi olmasa da ülkedeki muhafazakarların tepkisini göstermesi açısından değerlendirilebilir.