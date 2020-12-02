Johnson, "Bu nedenle Kovid-19 aşısına ilişkin bilimsel başarıyı kutlarken, aşırı iyimserliğe kapılmamamız veya mücadelenin bittiğine dair bir düşünceye düşmememiz çok daha önemli." ifadesini kullandı.

TESCİLLENEN İLK KOVİD-19 AŞISI

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay vermişti.

Mesajcı Ribo Nükleik Asit (mRNA) temelli aşı adayı, "dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı" olmuştu.