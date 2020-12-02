Yaklaşık 42 dakika uzunluğundaki konuşmasına, "Belki bu, bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma" diyerek başlayan Trump, 3 Kasım seçimlerinde Demokratlar tarafından organize bir şekilde usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

Trump, konuşmasında, "ABD Anayasası'nı ve kanunlarını korumaktan daha önemli bir görevim yok, bu yüzden şu anda koordineli bir saldırı ve kuşatma altındaki seçim sistemimizi korumaya kararlıyım." ifadelerini kullandı.