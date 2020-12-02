



ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreteri Kenneth Braithwaite, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde, ABD Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerinin durumlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Askeri gücün her zaman tehditlere göre yeniden organize edilmesi gerektiğini anlatan Braithwaite, "Mevcut filo yapılanmamız, NATO'nun kanatlarının güvenli olduğu, Rus donanmasının iskelede demirli olduğu, terörizmin bizim için en büyük sorun olduğu 11 Eylül sonrası dönemdeki algımız üzerine kuruludur. Bugünün dünyası böyle değil." diye konuştu.