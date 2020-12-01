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    • 01.12.2020 23:51
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    ve arasında "ortak iş birliği" görüşmesi

    Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile iki ülke arasında ortak iş birliğini görüştü.

    AA
    Katar ve Azerbaycan arasında önemli görüşme

    resmi haber ajansı QNA'ya göre, Bin Abdurrahman, Bayramov ile telefonda görüştü.

    Görüşmede ikili iş birliği ilişkileri ve ortak önemi haiz konular ele alındı.

    Katar Dışişleri Bakanı Bin Abdurrahman, ülkesinin Azerbaycan ile arasında imzalanan anlaşmasından duyduğu memnuniyeti yineledi.

    Bin Abdurrahman, anlaşmanın uzun süredir devam eden çatışmayı sona erdirmek ve istenen barışa götürmek için büyük bir adım olduğunu ifade etti.

    Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı 'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı 10 Kasım'da ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.

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    Haberler Dünya Katar ve Azerbaycan arasında "ortak iş birliği" görüşmesi