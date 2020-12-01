"MEZARLIK KÜRESEL ISINMAYA KARŞI KORUYUCU ROLE SAHİP"

Diğer taraftan, yarışma hakkında Highgate ile birlikte çalışan Peyzaj Enstitüsü başkanı Jane Findlay endişelerin olacağını kabul etti.

Findlay, "Herhangi bir değişikliğin, insanların yer hakkında özel buldukları şeyleri istemeden yok edebileceğine dair bir korku vardı ve bu nedenle şimdiye kadar minimal bir müdahale yaklaşımı tercih edildi," dedi. Findlay, nihayetinde mezarlıkların küresel ısınmaya karşı koymada rol oynayabileceğini öne sürdü: "Mezarlıkların kentsel yeşil alanlar olarak önemi genellikle göz ardı ediliyor. İnsanlara, sessizlik, derin düşünme ve tefekkür için özel yerler sunarlar ve diğer yeşil alanlar gibi, iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmede önemli bir role sahiptirler. Ayrıca mezarlıklar, çok sayıdaki bitki ve hayvan türü için önemli bir yaşam alanıdırlar."