Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 30.11.2020 19:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.11.2020 19:55
    ABONE OL

    Son dakika: Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan'ın İHA saldırısında öldürüldüğü iddia edildi

    Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, Suriye-Irak sınırında (İHA) saldırısında öldürüldüğü iddia edildi. Saldırıda İHA’nın Shahdan’ın içinde bulunduğu aracı hedef aldığı iddia edildi.

    DHA
    İran'ı sarsacak bomba iddia! O isim öldürüldü...

    'ın askeri nükleer programının 'babası' sayılan fizik profesörü -Mahabadi (59) önceki gün korumalar eşliğinde aracıyla Tahran'dan 60 km uzaklıktaki Abserd ilçesine giderken pusuya düşürülerek öldürüldü. Tüm dünya Muhsin Fahrizade suikastine kilitlenmişken bir bomba iddia daha gündemi sarstı...

    DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ
    Al Arabiya'nın haberine göre İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, Suriye-Irak sınırında (İHA) saldırısında öldürüldüğü iddia edildi. Saldırıda İHA'nın Shahdan'ın içinde bulunduğu aracı hedef aldığı iddia edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan'ın İHA saldırısında öldürüldüğü iddia edildi