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    • 30.11.2020 10:09
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    SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Toplantısı'na katılacak

    Son dakika haberi... , telekonferans yöntemiyle düzenlenecek Toplantısı'na katılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, " siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla başlatılan NATO ile Avrupa-Atlantik bölgesindeki durumun ele alınması; NATO’nun gündeminde bulunan diğer konuların yanı sıra , , Balkanlar ve geniş bölgesindeki son gelişmelerin istişare edilmesi öngörülmektedir" denildi.

    Türkiye'den NATO ile önemli görüşme!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telekonferans yöntemiyle düzenlenecek Toplantısı'na katılacak.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Covid-19 salgını nedeniyle video telekonferans yöntemiyle 1-2 Aralık'ta gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecektir. Toplantıda İttifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla başlatılan NATO 2030 Değerlendirme Süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesindeki durumun ele alınması; NATO'nun gündeminde bulunan diğer konuların yanı sıra Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve geniş Karadeniz bölgesindeki son gelişmelerin istişare edilmesi öngörülmektedir" denildi.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak