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    • 30.11.2020 17:04
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    'da 62 kilogram ağırlığındaki kadın dövüşçü 240 kilogram ağırlığındaki ilk rauntta nakavt etti

    ’da 62 kilogram ağırlığındaki , Nevada merkezli Amerikalı karma dövüş sanatları organizasyona katılmak için dövüştüğü 240 kiloluk ’u ilk roundda nakavt etti.

    DHA
    62 kilogramlık kadın dövüşçü 240 kilogramlık rakibini yendi

    Rusya, 62 kilogram ağırlığındaki Darina Mazdyuk'un dövüş başarısını konuşuyor.

    Mazdyuk, Nevada merkezli Amerikalı karma dövüş sanatları (UFC) organizasyona katılmak için dövüştüğü 240 kiloluk Grigory Chistyakov'u ile karşılaştı.

    İLK RAUNTTA NAKAVT ETTİ
    62 kiloluk Mazdyuk'un rakibi karşısında etkili hamleleri izleyenleri büyüledi.

    Kadın dövüşçü Mazdyuk 240 kilo ağırlığındaki ve Avrupa şampiyonalarında derece yapan rakibi Grigory Chistyakov'u ilk rauntta nakavt etmeyi başardı.

    "KADIN TERMİNATÖR"
    Mazdyuk'un ringdeki etkileyici mücadelesi ise an be an kameralara yansıdı.

    Rus medyası Mazdyuk'un ringteki performansını manşetlere taşıyarak, "Rusya'nın kadın terminatörü" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Dünya Rusya'da 62 kilogram ağırlığındaki kadın dövüşçü Darina Mazdyuk 240 kilogram ağırlığındaki Grigory Chistyakov ilk rauntta nakavt etti