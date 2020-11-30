DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, 27 Kasım'da düzenlenen basın toplantısında Çinli bir gazetecinin sorusuna, "Hastalığın Çin'de ortaya çıkmadığını söylemek oldukça spekülatif. Araştırmalara, ilk vakaların ortaya çıktığı yerden başlamak gerekir." cevabını vermişti.

Ryan, DSÖ olarak virüsün dünyada ilk görüldüğü şehir olan Wuhan'a en kısa zamanda bir araştırma ekibi göndermeyi umduklarını ifade etmişti.

Pek çok bilim insanı Kovid-19'un kökeninin yarasalar olduğu tezini dile getiriyor. Ancak virüsün yarasalardan insanlara nasıl geçtiği ise henüz aydınlatılabilmiş değil.

DSÖ'yü Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarısızlıkla ve "Çin merkezli" olmakla suçlayan mevcut ABD yönetimi ise DSÖ'den 6 Temmuz 2021'de çekileceğini açıklamıştı.

ABD ayrıca, yeni tip koronavirüsün kökenlerini araştırmak için Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki uzmanlardan oluşan ekibin "iş tanımının" şeffaf şekilde müzakere edilmediğini ve üye devletlerin kararlaştırdığı yetki doğrultusunda olmadığını bildirmişti